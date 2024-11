Mickael Carreira a Laura Figueiredo celebram dia especial com beijo apaixonado, que está a derreter os fãs

No passado dia 11 de novembro, Laura Figueiredo celebrou o seu 38.º aniversário, rodeada por amigos e, naturalmente, pela sua cara-metade, o cantor Mickael Carreira.

A influencer digital assinalou o momento nas redes sociais, partilhando um vídeo em que se vê a apagar as velas do bolo de aniversário. No final, o artista não hesita em dar um beijo apaixonado a Laura- um gesto de carinho que rapidamente conquistou os fãs do casal. Comentários como «Que lindos», «Tão lindos! Casalinho TOP» e «Que vídeo lindo» inundaram a publicação, evidenciando a admiração e o carinho dos seguidores.

Laura e Mickael, um dos casais mais acarinhados do meio artístico português, estão juntos há cerca de 12 anos e partilham uma família com dois filhos: Beatriz, de seis anos, e Gabriel, de um ano.

Veja a partilha, aqui:

