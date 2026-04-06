Mickael Carreira já tem 40 anos, mas é Laura Figueiredo que deixa uma certeza

Foi com a publicação de uma foto de criança que Mickael Carreira assinalou esta sexta-feira, dia 3, o seu 40.º aniversário. Numa partilha nas redes sociais, o cantor fez também uma reflexão emotiva sobre o seu percurso de vida e a pessoa que é hoje, revelando a sua maturidade e os desafios que enfrentou ao longo dos anos: «Hoje faço 40 anos, uma data marcante. Onde guardo memórias que me transformaram e não sou de todo o mesmo, mas continuo com a essência de sempre», começou por escrever. «Não acredito em tudo como acreditava. Há pessoas que nos marcam e que as marcas nos levam a lágrimas. Chorei, lutei e trabalhei muito para estar aqui».

Num texto mais longo, Mickael especificou ainda algumas mudanças pessoais que adotou: «Mudei o meu estilo de vida e alimentação, comecei a praticar exercício e agora é trabalho diário. Peço desculpas na hora e também perdoo no minuto a seguir».

O dia especial foi igualmente assinalado por Laura Figueiredo, companheira de Mickael, que publicou um vídeo carinhoso nas redes sociais: «Bom dia, dia bom alegria! Sexta-feira santa, aniversário do papá! Estou a namorar oficialmente com um quarentão! Beijo, dia feliz». A família celebrou ainda numa praia ao pôr do sol, partilhando imagens cheias de ternura e felicidade, com os dois filhos do casal, Beatriz e Gabriel.

Os seguidores reagiram com mensagens de carinho e felicitações, mostrando o afeto do público pelo cantor e pela sua família. Entre os comentários destacaram-se: «Muitos parabéns», «Parabéns ao pai, muita felicidade, muitos anos de vida, amor e sucesso para toda a família», «Família encantadora. Parabéns Mickael. Muita saúde e sorte», e «Viva a vida, viva meu querido, bênçãos infinitas para você e essa família que amamos».

Este aniversário marcou não apenas uma data simbólica, mas também uma reflexão sobre conquistas, desafios e a importância da família na vida de Mickael Carreira, celebrando a maturidade e os momentos de felicidade que construiu ao lado da companheira e dos filhos.