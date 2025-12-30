«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:05
«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente - TVI

Laura Figueiredo faz revelação inesperada durante as férias e emociona.

A influencer Laura Figueiredo está a viver dias de descanso e emoções fortes num destino que lhe é especialmente querido. A companheira de Mickael Carreira encontra-se de férias no Brasil, país onde tem raízes familiares, e tem partilhado com os seguidores vários momentos de puro relaxamento, rodeada pela natureza e por paisagens paradisíacas que rapidamente conquistaram as redes sociais.

A influenciadora publicou recentemente um vídeo a descansar na piscina, com um visual cheio de estilo — chapéu cor-de-rosa a combinar com o biquíni — onde revelou que esta viagem tem um significado muito especial. Há cerca de 14 anos que Laura Figueiredo não passava o Natal nem a passagem de ano com a sua família, tornando este regresso ainda mais emotivo e marcante.

Visivelmente feliz, Laura partilhou também que os filhos estão a ser muito mimados por toda a família, descrevendo esta fase como absolutamente fantástica. Para a influenciadora, estes dias têm sido uma oportunidade única para recriar memórias, fortalecer laços e viver momentos simples, mas cheios de significado, num ambiente de carinho e proximidade familiar.

Sempre bem-disposta, Laura Figueiredo não deixou de lado o sentido de humor. Ao tentar promover os concertos de Mickael Carreira, acabou por se enganar nas datas e voltou a anunciar o espetáculo que o cantor dará em Santarém na noite da passagem de ano. Foi precisamente por esse motivo que Laura permaneceu no Brasil com os filhos, enquanto o companheiro cumpre compromissos profissionais em Portugal.

Entre sol, família e boa disposição, Laura Figueiredo mostra-se plena e grata, vivendo um Natal diferente, mas carregado de significado, num dos lugares mais especiais da sua vida.

Mais Fora do Ecrã