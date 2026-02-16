«Os meus heróis»: Filhos de Laura figueiredo e Mickael Carreira vivem momento inesquecível

Laura Figueiredo, de 39 anos, continua a afirmar-se como uma das figuras públicas mais acarinhadas e admiradas em Portugal. Apresentadora, atriz e influenciadora digital, é também companheira do cantor Mickael Carreira e mãe de Beatriz (2017) e Gabriel (2023), equilibrando a vida familiar com uma carreira ativa e multifacetada.

Conhecida do grande público desde a sua participação em “Morangos com Açúcar” (2008), Laura construiu ao longo dos anos um percurso sólido no mundo do entretenimento. Nos últimos tempos, tem apostado sobretudo na sua faceta de apresentadora e criadora de conteúdos digitais, colaborando regularmente com marcas de beleza, moda e lifestyle, áreas onde se tornou uma verdadeira referência.

Em plena época de Carnaval, a influencer, numa partilha rara, mostrou a filha Beatriz e o filho, Gabriel, de dois anos, com um look muito diferente do habitual, já que surge disfarçado de Homem-Aranha: «Os meus heróis favoritos».

Os comentários foram muitos a elogiar os looks e o empenho de Laura: «MARAVILHOSOS»; «Olha essas transições»; «Lindosssss»; «Adoroo»; «lindos muita saude e paz beijinhos»; «Tão bons» entre muitos outros.