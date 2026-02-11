“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais

Laura Figueiredo e Mickael Carreira formam um dos casais mais acarinhados do público português, conhecidos pela relação sólida e discreta que mantêm há mais de uma década. Unidos desde 2012, o casal tem construído uma vida marcada pela cumplicidade, pelo amor familiar e pelo cuidado com os filhos. Em maio de 2025, celebraram 13 anos de namoro, um marco que reflete a estabilidade e o carinho que sempre demonstraram, vivendo atualmente uma vida familiar plena com os dois filhos: Beatriz, nascida em 2017, e Gabriel, nascido em 2023.

Laura Figueiredo, conhecida por manter uma proximidade genuína com o público, partilhou recentemente um momento do pequeno Gabriel, enquanto se encontrava no ginásio de casa. Apesar de estar cheio de energia e alegre, Gabriel encontrava-se doente. A atriz aproveitou a ocasião para lançar uma mensagem de alerta aos pais, destacando a importância de não expor outras crianças e adultos a doenças contagiosas:

«Cheio de energia, porém com um Benuron, porquê? Está com febre, aquelas febres que demoram umas 8 horas para voltar, só quando passa o efeito do medicamento é que volta. Aquelas febres que muitas vezes mandam para a creche. Eu não mando, não só por ele, mas por todas as crianças, por todas as mães que podem estar grávidas... é uma chamadinha de atenção, gente. Ninguém precisa de justificar nada, cada um sabe o que faz», escreveu Laura, numa reflexão clara e responsável sobre o cuidado com a saúde infantil.

Este episódio demonstra não só a atenção que Laura e Mickael dedicam aos filhos, como também o compromisso da apresentadora em usar a sua influência para sensibilizar outros pais, reforçando práticas de responsabilidade e proteção coletiva. A postura do casal continua a ser um exemplo de equilíbrio entre a vida familiar e a exposição mediática, com foco no bem-estar e na segurança das crianças.