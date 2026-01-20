Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Laura Figueiredo, de 39 anos, continua a afirmar-se como uma das figuras públicas mais acarinhadas e admiradas em Portugal. Apresentadora, atriz e influenciadora digital, é também companheira do cantor Mickael Carreira e mãe de Beatriz (2017) e Gabriel (2023), equilibrando a vida familiar com uma carreira ativa e multifacetada.

Conhecida do grande público desde a sua participação em “Morangos com Açúcar” (2008), Laura construiu ao longo dos anos um percurso sólido no mundo do entretenimento. Nos últimos tempos, tem apostado sobretudo na sua faceta de apresentadora e criadora de conteúdos digitais, colaborando regularmente com marcas de beleza, moda e lifestyle, áreas onde se tornou uma verdadeira referência.

No entanto, aquilo que mais tem dado que falar recentemente é a sua forma física e bem-estar. Sempre transparente com os seguidores, Laura Figueiredo partilhou um novo momento nas redes sociais que rapidamente captou a atenção de todos. Em casa, vestida com um fato de treino sensual, a influenciadora mostrou confiança, elegância e uma energia contagiante, prova de que conforto e sensualidade podem andar de mãos dadas.

A reação dos fãs foi imediata e entusiástica. A caixa de comentários encheu-se de elogios e mensagens carregadas de admiração: «NOOOSSSAAAAA!!!!! 🔥», «Maravilhosa e linda», «Que mulher lindíssima», ou ainda «Melhor colheita». Houve até quem destacasse o seu ano de nascimento com humor e devoção: «1986: o ano em que o mundo ficou oficialmente mais brilhante».

Mais do que a aparência, os seguidores celebram a autenticidade, a confiança e a atitude positiva de Laura Figueiredo. Aos 39 anos, a apresentadora prova que a idade é apenas um número e que o verdadeiro brilho vem de dentro — da forma como se vive, se cuida e se aceita cada fase da vida.

Entre maternidade, carreira e autoestima, Laura Figueiredo continua a inspirar milhares de pessoas, mostrando que é possível sentir-se bem na própria pele, sem filtros nem pressões, e sempre com um sorriso confiante.