«A todos os que não desistiram»: Atriz famosa deixa fãs preocupados com desabafo alarmante

Laura Galvão, atriz de deu vida a Madalena nos Morangos com Açúcar temporada 8 e a Raquel na novela «Para Sempre», voltou a recorrer às redes sociais para explicar aos seguidores o motivo da sua prolongada ausência. A atriz atravessa um período particularmente sensível e decidiu, finalmente, quebrar o silêncio, revelando que está em sofrimento e a tentar recuperar após semanas de afastamento do mundo digital.

Na manhã desta quarta-feira, dia 19, Laura Galvão escreveu uma mensagem emotiva, na qual se dirigiu diretamente a quem a acompanha: “Sei que tenho estado ausente há muito tempo e peço perdão a todos os que me acompanham.” A atriz sublinhou ainda que precisou de se afastar para cuidar de si, acrescentando:

“Precisei deste espaço e apenas os meus familiares sabem o motivo, por razões óbvias. Graças a Deus, começo enfim a melhorar.”

Embora não tenha revelado detalhes concretos sobre o que enfrentou, Laura deixa claro que atravessou uma fase muito difícil. A artista reforça a importância deste tempo de recolhimento e deixa um agradecimento sentido a quem permaneceu ao seu lado: “Prometo estar mais presente e agradeço a todos os que não desistiram de mim, aos que desistiram temos pena. A vida é feita de ciclos.”

A publicação marcou o regresso de Laura Galvão às redes sociais, após um período prolongado em que esteve praticamente ausente e sem dar notícias ao público. A atriz tentou tranquilizar os seguidores, garantindo que começa agora a recuperar forças: “Graças a Deus, enfim começo a melhorar. Prometo estar mais presente e obrigada a todos os que não desistiram de mim. Aos que desistiram, temos pena! A vida são ciclos.”

Sem avançar com mais pormenores sobre este momento delicado, a partilha tem vindo a gerar inúmeras reações de carinho. Amigos, colegas e seguidores têm deixado mensagens de apoio e votos de melhoras, demonstrando que continuam ao lado da atriz numa fase que descreve como particularmente exigente e transformadora: «A vida é como a lua, tem brilho e luz, mas também precisa de descanso. Beijinhos juntas»; «Tu primeiro, os outros depois. Fica bem ❤️‍🩹😘»; «Estamos sempre cá 😍», entre muitos outros comentários.

