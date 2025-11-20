«A todos os que não desistiram»: Atriz famosa deixa fãs preocupados com desabafo alarmante

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 45min
«A todos os que não desistiram»: Atriz famosa deixa fãs preocupados com desabafo alarmante - TVI

Um sofrimento em silêncio.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Laura Galvão, atriz de deu vida a Madalena nos Morangos com Açúcar temporada 8 e a Raquel na novela «Para Sempre», voltou a recorrer às redes sociais para explicar aos seguidores o motivo da sua prolongada ausência. A atriz atravessa um período particularmente sensível e decidiu, finalmente, quebrar o silêncio, revelando que está em sofrimento e a tentar recuperar após semanas de afastamento do mundo digital.

Na manhã desta quarta-feira, dia 19, Laura Galvão escreveu uma mensagem emotiva, na qual se dirigiu diretamente a quem a acompanha: “Sei que tenho estado ausente há muito tempo e peço perdão a todos os que me acompanham.” A atriz sublinhou ainda que precisou de se afastar para cuidar de si, acrescentando:
“Precisei deste espaço e apenas os meus familiares sabem o motivo, por razões óbvias. Graças a Deus, começo enfim a melhorar.”

Embora não tenha revelado detalhes concretos sobre o que enfrentou, Laura deixa claro que atravessou uma fase muito difícil. A artista reforça a importância deste tempo de recolhimento e deixa um agradecimento sentido a quem permaneceu ao seu lado: “Prometo estar mais presente e agradeço a todos os que não desistiram de mim, aos que desistiram temos pena. A vida é feita de ciclos.”

A publicação marcou o regresso de Laura Galvão às redes sociais, após um período prolongado em que esteve praticamente ausente e sem dar notícias ao público. A atriz tentou tranquilizar os seguidores, garantindo que começa agora a recuperar forças: “Graças a Deus, enfim começo a melhorar. Prometo estar mais presente e obrigada a todos os que não desistiram de mim. Aos que desistiram, temos pena! A vida são ciclos.”

Sem avançar com mais pormenores sobre este momento delicado, a partilha tem vindo a gerar inúmeras reações de carinho. Amigos, colegas e seguidores têm deixado mensagens de apoio e votos de melhoras, demonstrando que continuam ao lado da atriz numa fase que descreve como particularmente exigente e transformadora: «A vida é como a lua, tem brilho e luz, mas também precisa de descanso. Beijinhos juntas»; «Tu primeiro, os outros depois. Fica bem ❤️‍🩹😘»; «Estamos sempre cá 😍», entre muitos outros comentários.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas mais profundas da atriz: 

 

Relacionados

Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela

Terra Forte
ter, 18 nov
2

Vem aí em «Terra Forte»: António apanha Sammy e Flor em momento comprometedor

Terra Forte
Hoje
3

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
4

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

ter, 18 nov
5

Máquina de limpeza de estofos da Rowenta atinge preço histórico — uma ajuda prática para manter a casa impecável

ter, 18 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

«A todos os que não desistiram»: Atriz famosa deixa fãs preocupados com desabafo alarmante

Hoje

«Tinha de acontecer»: Após ser pai, Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

Hoje

Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Ontem

«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

Ontem
Mais Fora do Ecrã