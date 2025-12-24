Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

Laura Ramos, filha mais velha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos, celebrou uma data muito especial no passado dia 18 de dezembro: o seu 18.º aniversário. Para assinalar a maioridade, a jovem organizou uma festa de aniversário de luxo, que rapidamente despertou a atenção nas redes sociais.

Dias depois da celebração, Laura voltou a dar que falar ao partilhar um conjunto de imagens românticas ao lado do namorado, Martim Ferreira, de 19 anos. O jovem não é apenas o companheiro da aniversariante, mas também um talento promissor do futebol português. Martim atua como médio defensivo no Benfica B, destacando-se já pelo seu percurso no desporto.

Nas fotografias divulgadas nas redes sociais, o casal surge em momentos descontraídos, cúmplices e felizes, revelando uma relação sólida e assumida. As imagens não passaram despercebidas aos seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios como “Perfeitos”, “Lindos” e “Casal lindo”.

A nova fase da vida de Laura Ramos, marcada pela maioridade e por um romance assumido há um ano, tem sido acompanhada de perto pelos fãs da família Serrano, que continuam atentos a cada partilha da jovem nas redes sociais.