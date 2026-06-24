70% de desconto no Prime Day: o robot que aspira, lava e esvazia-se sozinho caiu de 600€ para 182€

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Nem todos os descontos do Prime Day são iguais — e este é dos que ficam na memória. O Lefant M2 Pro passou de 599,99€ para 182,96€, uma redução direta de 70% num robot com base de auto-esvaziamento, lavagem integrada e navegação laser. Para quem adiava esta compra à espera do momento certo, chegou.

Até 90 dias sem tocar no depósito

O ponto mais diferenciador deste modelo é a base inteligente de autodescarga. Sem necessidade de sacos de substituição obrigatórios, o sistema elimina custos recorrentes — e garante até 90 dias de limpeza contínua sem intervenção. Para quem prefere uma higienização mais hermética, a base também é compatível com sacos selados tradicionais.

A sucção de 6.000 Pa dá conta de detritos, pó fino e pelos em qualquer superfície. O reservatório de água eletrónico de 300 ml humedece a mopa na medida certa, sem encharcar o chão.

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Navega no escuro, cabe debaixo do sofá

Com navegação laser dToF e sensores PSD de 190°, o robot mapeia até 3 pisos diferentes e evita obstáculos com precisão — mesmo sem luz. Os seus 32 cm de largura permitem-lhe chegar a zonas onde a maioria dos robots não entra, como debaixo de camas e sofás baixos. A autonomia chega aos 140 minutos por carregamento.

O que diz quem já tem em casa?

Nas avaliações da Amazon, dois temas repetem-se: a rapidez e a eficácia com animais de estimação. Um utilizador descreve que o robot "limpa a casa com duas voltas completas em apenas 40 minutos, movendo-se de forma suave sem bater nos móveis". Outro, com animais em casa, destaca que "ao não ter rolo central peludo, os pelos não se enrolam, o que facilita imenso a limpeza".

Um desconto que não volta tão cedo

A 182,96€ com 70% de desconto, o Lefant M2 Pro é uma das propostas mais difíceis de ignorar nesta edição do Prime Day. Quando o evento terminar, o preço sobe.

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