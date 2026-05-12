O fim do "drama" das limpezas: O robot inteligente que faz tudo por si baixou para os 129€ (era quase 500€!)

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A luta contra os pelos dos animais, as migalhas do lanche e o pó que teima em acumular-se debaixo do sofá parece uma novela sem fim. Mas, e se lhe disséssemos que o segredo para ter o chão sempre a brilhar custa agora 129,99€? O Lefant M330 Plus tornou-se o novo favorito das famílias portuguesas por uma razão: oferece a inteligência de um topo de gama por uma fração do preço. Com quase 19 mil avaliações na Amazon e uma nota de 4,3 estrelas, este aparelho prova que já não é preciso gastar uma fortuna para ter um aliado de confiança em casa.

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O "cérebro" que a sua casa merece

Muitas pessoas receiam investir num robot económico por medo de que ele ande aos "encontrões" aos móveis ou se perca no meio da sala. No entanto, este modelo utiliza tecnologia laser LiDAR, a mesma que encontramos em aparelhos de luxo, para criar um mapa perfeito da sua casa em segundos. Ele sabe exatamente onde está e por onde já passou, garantindo que nenhum canto fica esquecido. Quem já o testou não tem dúvidas: “Limpa muito melhor do que o modelo de marca cara que tinha antes”, afirma um dos milhares de utilizadores rendidos à sua eficácia.

Poder total contra pelos e sujidade

Com uma potência de sucção de 5000Pa, este robot é um verdadeiro "detetive" da sujidade, conseguindo extrair desde o pó mais fino até aos pelos de animais mais difíceis entranhados nos tapetes. Aliás, ele é tão inteligente que deteta sozinho quando sobe para um tapete, aumentando a força de sucção no imediato. Como é muito baixinho (apenas 9,5 cm), desliza facilmente para debaixo daquelas camas onde a vassoura nunca chega. Além de aspirar, ele também passa a mopa, o que significa que o chão fica brilhante enquanto você aproveita o seu tempo livre.

Mais tempo para si e para a família

Imagine poder dizer apenas "Alexa, limpa a sala" e ver o trabalho ser feito sem mover um dedo. Com uma autonomia reforçada de 160 minutos, o Lefant M330 Plus limpa a casa toda com apenas uma carga e volta sozinho para a base para carregar. É o fim daquela sensação de chegar a casa e ainda ter de pegar na mopa. Como diz uma das compradoras satisfeitas: “Faz com que a limpeza pareça menos um frete e reduziu imenso o pelo no chão”. Com um desconto de 74%, esta é a oportunidade de ouro para investir no seu bem-estar e no conforto da sua família.

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