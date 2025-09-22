De 500 para 140 euros? Preço deste robot que aspira e lava caiu a pique

Este artigo pode conter links afiliados*

A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia da casa, e poucas soluções se tornaram tão populares como os aspiradores robot. Um dos modelos que mais se destaca é o Lefant M330 Pro, que já soma mais de 11 mil avaliações na Amazon e uma média de 4,3 estrelas. Atualmente pode ser adquirido por 139,99 €, um valor muito distante dos quase 500 € da sua tabela original.

Um perfil discreto que alcança tudo

Com apenas 9,5 cm de altura, este equipamento desliza para zonas que geralmente ficam esquecidas: debaixo de camas, sofás ou móveis baixos. “Compacto e a um preço excelente. A bateria dura cerca de uma hora e cumpre muito bem a limpeza”, descreve um utilizador.

Rotina personalizada

A função de mapeamento inteligente permite planear horários, escolher divisões e adaptar a limpeza a diferentes espaços. A aplicação, segundo quem já testou, é prática e torna o controlo à distância intuitivo. Outro comprador destaca: “Chega a recantos onde eu não consigo passar. Tem funcionado sem falhas.”

Dois trabalhos em simultâneo

Para além da aspiração com potência de 5000 Pa, o M330 Pro integra um reservatório de água de 200 ml e uma mopa, permitindo aspirar e lavar o chão ao mesmo tempo. A autonomia estende-se até 150 minutos, cobrindo áreas até 150 m² sem interrupções. Um comentário resume bem: “Descobri pó e detritos que nem sabia que existiam. Funciona de forma consistente.”

Ajuste de potência ao momento

Há três níveis de intensidade disponíveis: Silencioso, Standard e Máximo. Seja para manter a casa discreta durante o dia ou enfrentar a sujidade mais difícil, a escolha fica em aberto.

Menos manutenção, mais praticidade

O depósito de 450 ml significa menos idas ao caixote do lixo. A ausência de escova giratória na entrada de sucção evita enredos de cabelo, poupando tempo e esforço.

Conectividade total

Compatível com Alexa e com ligação Wi-Fi, pode ser controlado por voz ou através da aplicação. Agendar, iniciar ou definir restrições torna-se simples, mesmo estando fora de casa.

Um investimento acertado

Por 139,99 €, o Lefant M330 Pro oferece funcionalidades que costumavam estar reservadas a modelos bem mais caros. Como refere um cliente: “Excelente preço para a gama de recursos. Funciona muito bem e continua impecável.” Não é por acaso que já conquistou milhares de lares.

