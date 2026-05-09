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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana dá um beijo na boca a André à frente de Melanie

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 33min
Vem aí em «Amor à Prova»: Ana dá um beijo na boca a André à frente de Melanie - TVI

A reação de Melanie é imperdível.

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Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) está chocado com o que Simone (Susana Arrais) contou. Melanie (Beatriz Costa) lembra que é segredo e que o projeto pode não ir em frente. André e Samuel chegam e o ambiente fica estranho entre André e Melanie. Bruno sugere que André faça uma visita guiada a Samuel, mas Melanie acha melhor fazerem a festa noutro sítio.

André não gostou muito de virem para a taqueria, pois sabe que Ana tem sempre ideias malucas. Samuel gosta do sítio, até porque foi ali que conheceu André. Bruno e Melanie estranham aquele comentário. Ana gosta de ver André ali a divertir-se com os amigos e dá-lhe um beijo na boca. Melanie fica em choque e Samuel confuso.

Recorde-se que Ana já tentou saber o segredo de André:

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