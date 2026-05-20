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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e André começam a namorar?

  • TVI Novelas
  • Há 54 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e André começam a namorar? - TVI

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Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) pergunta por André (Lucas Dutra) e diz que tem uma coisa para ele entregar a Cris (José Condessa). Ana (Leonor Oliveira) diz que André não veio trabalhar, nem avisou que não vinha. Ana acha que pode nem vir nunca mais, porque passaram a noite juntos. Tiago pergunta a Ana e Alice se viram o último direto de Amália.

André está cansado de falar no rapto e diz que passou de uma emoção muito boa, a uma muito má em menos de 24h. André revela que dormiu com Ana e lá conta que era virgem. Cris acolhe o irmão e felicita-o. André diz que depois passou pelo pior momento da sua vida e percebeu que a lei é apenas uma ilusão.

André veio explicar a Ana porque faltou ao trabalho. Ela fica incrédula ao saber que ele foi raptado por traficantes, porque Melanie foi usada como mula de droga e fugiu com a carga. André diz que só está ali, graças à ajuda de Vítor (Diogo Infante) e não sabe como lhe agradecer. Ana beija-o e diz que lhe pode agradecer, fazendo a sua filha feliz.

Histórias sem pausas?
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Isto quer dizer o quê? Será o início do namoro?

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