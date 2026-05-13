Vem aí em «Amor à Prova»: Ana tenta seduzir André e faz-lhe uma promessa

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) acaba o trabalho e pergunta se pode sair, mas Ana (Leonor Oliveira) quer falar com ele e Samuel desespera. Ela conta a André que Nico (Salvador Biernat) já sabe que é adotado e que a reunião familiar foi por causa de um projeto da construtora, que visa demolir a rua onde ele mora. André fica em choque. Percebemos que alguém os observa.

André queria falar com Luz (Alexandra Lencastre) sobre o projeto, mas ela já está a dormir. Ana quer mostrar-lhe uma coisa, para não perder a viagem. Samuel envia um áudio a André para se encontrarem amanhã. Ana aparece com o vestido que São transformou e André fica embasbacado. Ela beija-o, diz que sabe do seu segredo e que vai tratar de tudo.

Recorde o momento em que André, supostamente, revelou o seu segredo a Ana: