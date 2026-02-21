Vem aí em «Amor à Prova»: André fica encurralado após revelação bombástica a Ana e Alice

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) diz a Ana (Leonor Oliveira) que precisa de lhe contar uma coisa, que pode pôr em risco a continuidade dele ali. Alice chega e reconhece André. Ele fica muito tenso. Ana fica em choque ao saber que ele é irmão de Cris (José Condessa), o pai biológico de Nico (Salvador Biernat).

Ana e Alice estão surpreendidas por André ser irmão de Cris. Ana acha que André se infiltrou ali para ter informações de Nico. André explica que só soube quem elas eram, depois de ter conseguido o emprego. André diz que precisa mesmo do trabalho, para poder pagar a faculdade. Alice afirma que têm de tomar uma decisão.

Recorde-se que André namora com Melanie: