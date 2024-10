Vem aí em «Cacau»: Marlene arranja provas contra Marco

Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) entra disfarçada no gabinete de Marco (Diogo Amaral), avisando-o que todos estão desconfiados dele por Susana (Isabel Figueira) ter visto que Rui (Nuno Pardal) ligou para ela do telefone dele. Marco fica apreensivo.

Marlene diz a Marco precisar que ele lhe dê dinheiro para fugir para o Brasil para não correr o risco de os apanharem na história do acidente de helicóptero e do rapto de Cacau. O engenheiro assente, saindo para tratar do assunto. Ela verifica se o seu telefone gravou toda aquela conversa.

Será este o início do fim de Marco?

Recorde parte do esquema destes dois: