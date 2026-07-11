Vem aí em «A Madrasta»: Ju reconhece Diana e o seu segredo fica em risco

Em «A Madrasta», o Padre (Paulo Matos) mostra à Condessa (Silvia Rizzo), uma peça feita por Diana (Inês Castel-Branco) e ela gosta muito. A Condessa promete ajudar Diana a vender as suas peças, pois para além de ter talento, também gosta dela. Ju (Leonor Seixas) entra e fica em choque ao ver Diana. A Condessa fica confusa, pois achava que Diana se chamava Maria.

Ju bebe um copinho de aguardente para recuperar do choque de ver Diana viva. A Condessa está muito confusa e pede para lhe explicarem o que se passa ali. Diana diz que é uma longa história e a Condessa diz que adora ouvir histórias. O Padre promete contar-lhe noutra altura. A Condessa pede a Ju para lhe contar tudo o que sabe.

O Padre já sabia que era uma questão de tempo até Diana ser reconhecida no bairro. Diana assume que foi imprudente. O Padre promete falar com Ju e a Condessa para guardarem segredo. Diana diz que para os filhos e o resto do mundo, agora chama-se Maria Serrano e é desenhadora de joias.

Recorde o momento em que Diana assumiu ao Padre que se ia vingar: