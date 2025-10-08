Vem aí em «A Fazenda»: Há clima de romance entre Laura e Ary?

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

Em «A Fazenda», Laura (Leonor Seixas) pede a Lukenia (Rita Cruz) que as aulas de Zuri (Madalena Aragão) sejam lá em casa para ela não ser gozada pelas outras crianças. Lukenia assente, concordando com ar pesaroso que ela ainda não superou ter tido um aborto.

Lukenia despede-se de Laura. Lucas está a brincar com berlindes na sala, Laura escorrega num e cai desamparada no chão. Ary (Isaac Alfaiate) socorre-a e Laura sorri-lhe.

Nadir (Sharam Diniz) diz a Daniela (Soraia Tavares) que tem de começar a confiar mais em Ary se pretende ficar com ele. Daniela concorda, mas logo fica irritada ao ver Ary a entrar no posto trazendo Laura ao colo.

Nadir examina o pé de Laura, dizendo que ela fez uma luxação. Ary oferece-se para levar Laura ao lodge, trocando um sorriso cúmplice com ela.

Recorde-se que Ary mantém uma relação com Daniela: