Vem aí em «Cacau»: Sem só nem piedade, Marlene volta a enganar Susana

Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) entra em casa, fingindo ficar surpresa ao ver Rui (Nuno Pardal) e Susana (Isabel Figueira), dizendo que não esperava que eles já tivessem regressado da lua-de-mel. Marlene disfarça, afirmando que arranjou trabalho como baby-sitter, e por isso Susana não a encontrou em casa.

Marlene olha tensa para Susana, contando-lhe que discutiu com Rui por Valdemar ter aparecido de surpresa em casa. A enfermeira questiona por que ela não a avisou sobre a obra que estava a ser feita em casa.

Susana diz a Marlene que Valdemar (Vitor Hugo) estranhou que ela ainda estivesse com Rui, mesmo depois do que ele lhe mostrou. Marlene teoriza que Sal está por trás de tudo isso, por nunca ter aceitado que ela ficasse com Rui, aconselhando Susana a afastar-se dessas pessoas que querem separá-la do marido. Susana permanece pensativa.

Recorde-se que não é a primeira vez que Marlene engana a amiga: