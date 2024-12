Leonor Seixas faz mudança (incrível) de visual e este é o resultado

Leonor Seixas, de 44 anos, é mãe de Júlia, de 1 ano, fruto da relação com Miguel Oliveira. Para entrar no espírito das festividades natalícias e começar 2025 com um novo visual, a atriz decidiu arriscar e surpreendeu!

De cabelos compridos e em tons claros, Leonor optou por um corte curto e escureceu o cabelo, uma escolha perfeita para o inverno que se aproxima.

Ao revelar a mudança no Instagram, a atriz escreveu: «@kool_dream fez-me viver o meu cool dream to reality». A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios, com mensagens como: «adoro», «adorei, fica top», «Linda e sensual» e «ficaste maravilhosa».

Veja o resultado final, aqui:

De recordar que Leonor Seixas deu vida a Marlene em «Cacau»:

