Vem aí em «A Fazenda»: Afinal, os pais de Zuri são uns ladrões

Em «A Fazenda», Laura (Leonor Seixas) olha desolada para Zuri (Madalena Aragão) a dizer-lhe que não consegue deixar de odiar os pais por eles a terem abandonado, mas Zuri refere que pelo menos agora está bem com Talu (Evandro Gomes). Gaspar (Nuno Lopes) entra a encenar não conhecer Laura, e esta alinha.
Ivandro (Vitor Hugo) ataca Laura a dizer que ela e Albano tiveram a opção de desmascarar o roubo de Lukenia (Rita Cruz) ao seu pai, mas preferiram fugir com o dinheiro. Laura defende-se que não tinha outra opção e Ivandro prepara o computador para usar a voz de Albano.
Recorde-se que Ivandro fez de tudo para encontrar o pai: