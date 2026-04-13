«Já estamos separados»: Atriz acarinhada separa-se após anos de relação e uma filha em comum

Chegou ao fim o discreto namoro entre Leonor Seixas e o jogador de padel Miguel Oliveira, colocando um ponto final numa relação que durou cerca de cinco anos. O casal sempre optou por manter a vida pessoal longe dos holofotes, mas, nos últimos meses, já tinham surgido sinais de afastamento, nomeadamente pela ausência em eventos públicos e pela redução de aparições conjuntas.

A confirmação da separação foi feita pela própria atriz, em declarações à imprensa, onde esclareceu que o término não é recente: «Sim, é verdade. Já estamos separados há bastante tempo». A revelação veio apenas formalizar aquilo que muitos fãs já suspeitavam. Outro detalhe que não passou despercebido foi o comportamento de ambos nas redes sociais. Tanto Leonor Seixas como Miguel Oliveira apagaram a maioria das fotografias em conjunto e já nem se seguem mutuamente, reforçando a ideia de que a relação terminou de forma definitiva.

Deste relacionamento nasceu Júlia, atualmente com três anos, tendo celebrado o seu aniversário a 24 de março. A filha do casal assume agora um papel central na vida da atriz, que não esconde a prioridade que dá à maternidade nesta nova fase. «Está tudo bem e estou concentrada em ser mãe. Essa é a minha prioridade», afirmou Leonor Seixas, demonstrando serenidade face ao momento que atravessa.

Apesar das mudanças na vida pessoal, a atriz continua focada na sua carreira na televisão, onde tem construído um percurso sólido ao longo dos anos. Com vários projetos de destaque na TVI, Leonor Seixas integrou produções como Saber Amar (2003), Mistura Fina (2005), Feitiço de Amor (2008-2009), A Única Mulher (2015-2016) e Quer o Destino (2020). Mais recentemente, participou em Cacau (2023-2024) e encontra-se atualmente a gravar uma nova novela do canal.

Neste novo projeto, a atriz contracena com vários nomes conhecidos, entre eles Pedro Teixeira, reforçando a sua presença no panorama televisivo nacional.

Assim, entre o fim de uma relação marcante e o foco na maternidade e na carreira, Leonor Seixas entra numa nova fase da sua vida com serenidade e determinação, mantendo-se como uma das figuras bem conhecidas do público português.