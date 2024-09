Vem aí em «Cacau»: As suspeitas aumentam e Marlene pode ter os dias contados

Em «Cacau», no Palacete, todos dizem não haver novidades de Cacau (Matilde Reymão), com Jaime (Sérgio Praia) a referir tenso que o facto de o helicóptero ter caído no mar diminui a possibilidade de Cacau estar viva. Anita (Catarina Nifo) questiona como não há nenhum indício de Cacau estar no helicóptero, visto não ter sido encontrado nada que fosse dela.

Valdemar (Vitor Hugo) fala das poucas possibilidades de sobrevivência de Cacau por o helicóptero ter caído no mar.

Rosa (Mafalda Tavares) deixa bem explícita a Marlene (Leonor Seixas) a sua suspeição dela não ter regressado com Cacau no helicóptero. Valdemar também olha avaliador para Marlene, que desaba a chorar para disfarçar o seu comprometimento.

