Inês Aires Pereira está em pânico: «O que é que eu faço? Elas são más?»

Esta sexta-feira, 27 de setembro de 2024, Inês Aires Pereira partilhou um vídeo nos Instastories onde se percebe que está em pânico o que lhe está a acontecer em casa.

«Que nojo! Já percebi, tenho uma lesma», começou por revelar

De seguida, a artista mostrou-se desesperada com a situação: «E, agora? O que é que eu faço? Elas são más? São nojentas? Foram para a minha cama? O que é que é isto?».

Recorde-se que o último projeto de Inês Aires Pereira, na TVI, foi «Para Sempre». A atriz deu vida a Alice: locutora de rádio, classe média. Não é muito ligada à família, mas é irmã de Felícia. Partilha casa com Magda, com quem tem uma amizade intempestiva e é o elemento conciliador do seu grupo de amigas. Casamenteira de serviço, trapalhona e infantil, projeta nos casais à sua volta as paixões que nunca viveu. Romântica incurável, o seu maior sonho é partilhar com o mundo as suas composições, sob o pseudónimo de Laurinda, mas Alice tem pânico de palco, um medo que, combinado com a sua vulnerabilidade e insegurança, quase a deixa paralisada.