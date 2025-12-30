Para alergias, pelos de animais e odores: este purificador soma milhares de elogios

Este artigo pode conter links afiliados*

Melhorar a qualidade do ar em casa pode fazer uma diferença enorme, sobretudo para quem sofre de alergias.

A Amazon é a fonte das avaliações que colocaram este purificador no radar. O LEVOIT Core 300S destaca-se naquela plataforma com uma média de 4,6 estrelas, baseada em mais de 54 mil opiniões, e continua a ser procurado, tendo sido comprado por cerca de 200 pessoas apenas no último mês.

O preço atual é de 121 euros, depois de uma descida a partir dos 149 euros, um desconto discreto mas suficiente para chamar a atenção de quem procura uma solução eficaz para melhorar a qualidade do ar em casa, sobretudo em contextos de alergias, presença de animais, pó, fumo ou maus odores.

Pensado para o uso diário, este purificador recorre a um filtro HEPA de alta eficiência, capaz de reter até 99,97 por cento das partículas mais comuns no ar interior, como pólen, ácaros, pó fino, fumo e pelos de animais. Muitos utilizadores referem que a diferença se nota pouco tempo depois de o equipamento começar a funcionar. Há quem descreva o ambiente como mais limpo e agradável, destacando também a facilidade na substituição do filtro e a consistência do desempenho ao longo do tempo.

O impacto no alívio de sintomas alérgicos é um dos aspetos mais mencionados nas opiniões. Pessoas sensíveis ao pólen ou ao pó relatam uma redução significativa do desconforto, mesmo em períodos em que os níveis destes alergénios estão mais elevados. Embora não seja apresentado como uma solução absoluta, vários utilizadores sublinham que ajuda de forma clara a controlar as alergias e a tornar o ar interior mais respirável.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

