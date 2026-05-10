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Lia Carvalho, Mariana de "Morangos com Açúcar", está de volta às atenções. Veja como está a atriz

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  • Hoje às 08:28
Lia Carvalho, Mariana de "Morangos com Açúcar", está de volta às atenções. Veja como está a atriz - TVI

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Mariana, a irreverente namorada de Léo (Ricardo Sá) em "Morangos com Açúcar", foi uma das personagens mais marcantes da temporada 7, tendo inclusivamente transitado para a temporada seguinte. Falamos de Lia Carvalho, que integrou a série juvenil entre 2009 e 2011. Lia Carvalho nasceu a 1990 e atualmente é uma conceituada atriz portuguesa com uma carreira versátil que abrange a televisão, o cinema e o teatro.

Após esta estreia, Lia Carvalho deu continuidade ao seu percurso na representação, participando noutros projetos de ficção da TVI, como "Doce Tentação" e "I Love it". Mais recentemente, fez parte do elenco do filme "Bem Bom", no qual interpretou Teresa Miguel, membro da icónica banda portuguesa "Doce".

Veja, na galeria em cima, como está atualmente Lia Carvalho, assim como o restante elenco dos MCA 8. Mantém também uma presença ativa nos palcos, colaborando com várias companhias e encenadores em peças como Hamlet(a) e Quem Tem Medo de Virginia Woolf.

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