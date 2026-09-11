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Neta de uma das atrizes mais emblemáticas de Portugal está gravida. E as imagens do anúncio são perfeitas

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 17min
Neta de uma das atrizes mais emblemáticas de Portugal está gravida. E as imagens do anúncio são perfeitas - TVI

Lídia Muñoz, neta de Eunice Muñoz, está grávida do segundo filho, um menino

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A neta de Eunice Muñoz prepara-se para ser mãe pela segunda vez. Lídia Muñoz, que também é atriz, anunciou a gravidez nas redes sociais.

Lídia Muñoz já sabe o sexo do bebé e até já escolheu o nome. É um menino e vai chamar-se Valentim.

«2021 Amadeo ou o princípio do mundo (…) 2027 Valentim e o mundo recomeça», revelou no Instagram, numa imagem em que surge a receber o carinho do companheiro, Tiago Durão.

Mais tarde, partilhou outra imagem muito ternurenta, que mostra Amadeo, o primeiro filho, a acariciar-lhe a barriga. «Os meus filhos, a minha vida toda», escreveu.

Eunice Muñoz morreu em 2022, aos 93 anos. Ícone da televisão e do teatro, Eunice é um dos nomes maiores da representação em Portugal. Lídia Muñoz era extremamente próxima da avó, vivia com ela e esteve sempre ao seu lado.

«Não perdi a minha avó. Perdi a minha mãe, melhor amiga, avó, confidente, companheira, alma gémea, o meu abrigo e uma das maiores partes de mim. A Eunice Muñoz é de um país, mas esta Eunice que eu perdi é só minha. Durante 31 anos foi a mão que eu agarrei em todas as alturas da minha vida», homenageou Lídia quando perdeu a sua maior referência.

Percorra a galeria e veja as imagens ternurentas do anúncio da gravidez. 

 

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