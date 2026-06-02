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Apresentadora promete contar aquilo que nunca revelou publicamente: «Por trás de muitas fotografias existem lágrimas»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 54min
Apresentadora promete contar aquilo que nunca revelou publicamente: «Por trás de muitas fotografias existem lágrimas» - TVI

Liliana Aguiar surpreendeu os seguidores com um desabafo carregado de emoção. A empresária falou de lágrimas, medos e batalhas escondidas e anunciou que está prestes a revelar aquilo que nunca contou publicamente.

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Liliana Aguiar recorreu às redes sociais para fazer uma das partilhas mais pessoais dos últimos tempos. A apresentadora e ex-concorrente do Big Brother começou por confessar que nem tudo aquilo que mostra ao público reflete a realidade que vive longe das câmaras e das redes sociais.

«Nem tudo o que parece bonito é fácil», escreveu, explicando que por detrás de muitas fotografias existem «lágrimas que ninguém viu, decisões difíceis que ninguém conhece, medos que ninguém imagina e batalhas que nunca chegaram às redes sociais».

Num texto emotivo, Liliana admitiu que há episódios da sua vida que decidiu guardar para si durante vários anos: «Durante anos, partilhei momentos da minha vida. Mas há histórias que ficaram por contar. Histórias que explicam muito mais do que qualquer fotografia», confessou.

A empresária deixou ainda no ar que está prestes a abrir o livro e a revelar capítulos desconhecidos da sua vida:«Talvez tenha chegado a altura de as contar. Porque aquilo que não se vê… muitas vezes é a parte mais importante da história», escreveu.

A mensagem terminou com um anúncio que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores: «Uma novidade está a chegar. E, desta vez, vou falar sobre aquilo que ficou por dizer. Porque a verdade é que a história que vocês conhecem… está muito longe de ser a história completa», revelou.

Sem adiantar mais detalhes, Liliana Aguiar deixou os fãs em suspense e multiplicaram-se as especulações sobre aquilo que poderá estar prestes a partilhar.

 

Ainda: «Vamos mesmo ser multimilionários»: Marido da apresentadora não deixa dúvidas e faz revelação sobre futuro

Francisco Nunes, mental coach e empresário, tem vindo a ganhar crescente notoriedade em Portugal, não só pela sua atividade profissional na área do desenvolvimento pessoal, mas também pela exposição mediática associada à sua vida familiar e à mudança radical que realizou com a esposa, a modelo e apresentadora Liliana Aguiar.

O casal decidiu há cerca de três anos deixar Portugal e mudar-se para o Dubai, numa aposta que descrevem como uma procura por novas oportunidades, maior crescimento profissional e um estilo de vida mais desafiante e ambicioso. 

Francisco Nunes e Liliana Aguiar casaram-se originalmente em 2018 e renovaram os votos em 2024, numa cerimónia realizada na praia, simbolizando a continuidade e fortalecimento da relação. O casal tem em comum o filho Santiago, nascido em 2018, e cada um integra também filhos de relações anteriores, formando uma família alargada.

Recentemente, Francisco Nunes recorreu às redes sociais para assinalar os três anos desde a mudança para o Dubai, num desabafo intenso e inspirador onde refletiu sobre o percurso trilhado até aqui.

«3 anos desde que emigrámos. 3 anos de sacrifício, pressão, dúvidas… e uma vontade gigante de vencer», começou por escrever. Na mesma mensagem, o mental coach destacou a exigência do caminho escolhido, sublinhando o esforço diário, as dificuldades e a resiliência necessária para manter o foco nos objetivos definidos.

«Custe a quem custar, nós vamos mesmo ser multimilionários. E não é por sorte. É por trabalho. Por reuniões fora de horas. Por noites sem dormir. Por centenas de ‘nãos’», referiu.

O empresário salientou ainda que a construção deste percurso começou praticamente do zero, descrevendo o processo como uma reconstrução passo a passo, sem garantias, apenas sustentada pela visão e pela determinação. Francisco Nunes deixou também uma palavra de agradecimento a alguns dos seus parceiros e patrocinadores, destacando o apoio contínuo ao longo dos momentos mais exigentes desta jornada.

Na mesma publicação, afirmou acreditar que o futuro trará resultados ainda mais expressivos, mencionando o crescimento dos projetos em diferentes mercados internacionais: «Tenho a certeza absoluta daquilo que vai acontecer».

A mensagem termina com uma reflexão sobre mentalidade e persistência, sublinhando a diferença entre quem apenas observa e quem decide agir e construir os seus próprios resultados: «Há sempre dois tipos de pessoas: as que ficam a ver o filme e as que entram connosco para o construir», concluiu.

A publicação gerou várias reações positivas, com mensagens de apoio e felicitações dirigidas ao casal, destacando-se comentários como “Ao mais alto nível!”, “Parabéns, as maiores felicidades” e “É para quem merece e faz por isso”.

O testemunho de Francisco Nunes reforça a imagem de um percurso marcado pela ambição, pela mudança de vida e pela aposta em projetos internacionais, numa fase que o próprio descreve como determinante para o futuro do casal.

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