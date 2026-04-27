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Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz»

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  • Hoje às 11:40
Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz» - TVI

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Liliana Aguiar provocou debate aceso num reels onde defende que «o dinheiro traz felicidade» e critica quem romantiza a falta dele, apelando a argumentos nos comentários em vez de ódio.

Num vídeo na praia, Liliana questiona: «Ai, ai, aquela conversa. O dinheiro não traz felicidade. E eu pergunto a todos vocês. E a falta dele traz? Traz. Porque é assim. Eu prefiro ter dinheiro, com certeza que serei muito mais feliz, por vários factores, do que não ter». Argumenta que «até para a saúde nós precisamos ter dinheiro», citando esperas em hospitais públicos versus cirurgias privadas.

Na legenda, clarifica: «Antes de começarem a destilar ódio nos comentários, leiam outra vez. Isto não é sobre idolatrar dinheiro. É sobre parar de romantizar a escassez. Dinheiro não é tudo. Mas a falta dele afeta tudo». Desafia ainda: «Se este tema vos incomoda, talvez o incómodo não esteja no dinheiro… mas na forma como fomos ensinados a sentir culpa por querer viver bem. Podem discordar. Mas não confundam ambição com ganância, nem abundância com arrogância».

«Querer paz não é futilidade. Querer conforto não é pecado. Querer prosperar não devia ofender ninguém. Se vierem para os comentários, venham com argumentos. Destilar ódio continua a ser gratuito. E miséria mental também», assim terminou a sua partilha.

Recorde a passagem da apresentadora pelo programa «Goucha»:

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