A foto perfeita desta apresentadora escondia algo: «A verdade é que estava com medo»

Liliana Aguiar partilhou uma reflexão profunda sobre ansiedade e coragem, desmistificando a imagem idealizada de uma foto tirada nos baloiços de Ubud, em Bali, onde ela e os filhos, Salvador e Santiago, posaram com aparente leveza.

«Por detrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece. As imagens mostram leveza, confiança e um momento bonito. Mas a verdade é que eu estava com medo», confessou a apresentadora. Liliana recordou uma fase passada marcada por ansiedade e ataques de pânico, com medo de espaços abertos ou fechados e perda de controlo. Em Bali, o cenário mágico – verde, silêncio, beleza – reacendeu o receio pela altura e sensação de descontrolo.

Olhando para Salvador e Santiago, também assustados, Liliana decidiu ir primeiro para mostrar que «podemos avançar mesmo com ele». Salvador foi a seguir, e Santiago só aceitou «se for contigo». A mensagem central: «Os nossos filhos não aprendem coragem quando nos veem sem medo. Aprendem quando nos veem avançar apesar dele. Porque coragem não é não ter medo. É ir com medo na mesma. 🤍».

Liliana inspira ao partilhar vulnerabilidades reais, transformando um momento pessoal numa lição universal de resiliência.

Recorde quando a apresentadora foi tema no programa «V+ Fama»: