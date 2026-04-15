“Julgaram. Apontaram o dedo”: Famosa apresentadora quebra o silêncio e responde a ataques

A empresária Liliana Aguiar, mulher de Francisco Nunes, que tem estado a viver fora de Portugal, recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão profunda após ter sido alvo de várias críticas e julgamentos por parte dos seguidores. A mudança recente de país acabou por gerar comentários e especulações, levando a própria a esclarecer a situação e a partilhar o seu ponto de vista.

Num texto emotivo, Liliana Aguiar começou por deixar uma mensagem clara: «Nem tudo o que parece… é verdade.», revelando que tem recebido muitas mensagens, tanto de apoio como de crítica. A empresária explicou que tomou uma decisão marcante ao mudar-se de Dubai para Bali, um passo que descreve como exigente a vários níveis.

«Nos últimos tempos, tenho recebido muitas mensagens. Algumas cheias de carinho, outras… cheias de julgamento», escreveu, acrescentando que esta mudança implicou coragem, adaptação, saudade e força emocional, sublinhando que não tem sido um processo fácil.

Ainda assim, o que mais a surpreendeu não foram os desafios da nova vida, mas sim as opiniões de quem, segundo refere, “não conhece a história completa”. Um dos temas que gerou mais polémica foi a situação do seu gato, que acabou por ser alvo de comentários e críticas.

Perante isso, esclareceu: «A verdade é simples. O meu gato está em Portugal. Seguro, bem e amado, como sempre esteve.»

A empresária aproveitou ainda para fazer uma reflexão mais ampla sobre o comportamento nas redes sociais, criticando a facilidade com que se julga os outros: «Vivemos numa era onde é tão fácil comentar, criticar, destilar ódio. Mas tão difícil olhar para dentro.»

Nesse sentido, deixou uma mensagem direta: «Antes de julgarem alguém, perguntem-se se são realmente felizes, se têm paz dentro de vocês.», acrescentando que acredita que “pessoas felizes não perdem tempo a atacar outras” e que quem tem luz deve partilhá-la.

Liliana Aguiar explicou também as razões por detrás das suas escolhas de vida, sublinhando que optou por um caminho diferente: «Escolhi liberdade geográfica. Escolhi estar presente para os meus filhos. Escolhi construir algo meu, sem depender de um único lugar no mundo.»

Quanto à sua atividade profissional, revelou: «Eu trabalho com network marketing. Trabalho com a Zinzino.», afirmando que é esta área que lhe permite viver entre diferentes países, viajar e gerir o seu próprio tempo.

«Não é sorte. Não é fácil. Mas é possível», reforçou, deixando ainda um apelo a quem procura uma mudança de vida: «Se sentes que queres mais, mais liberdade, mais tempo, mais vida, talvez esteja na hora de deixares de só observar e começares a agir.»

A publicação gerou várias reações por parte dos seguidores, com muitos a demonstrarem apoio à empresária. Entre os comentários, destacaram-se mensagens como «perfeita», «Olá minha princesa tudo bem», «Importante mesmo é seguirmos o nosso caminho sem magoar ninguém… nunca agradaremos a todos, e está tudo certo!» e ainda «força, só continua!», entre muitos outros.