«A quem me humilhou»: Apresentadora famosa quebra o silêncio e impõe limites

Liliana Aguiar, atualmente a viver no Dubai com o marido Francisco Nunes, voltou a recorrer às redes sociais para partilhar uma reflexão pessoal profunda sobre amor-próprio, limites pessoais e saúde mental. A apresentadora tem vindo, ao longo dos últimos tempos, a abordar temas ligados ao bem-estar emocional, reforçando uma mensagem de proteção interior e afastamento de energias negativas.

Na sua publicação, a apresentadora destacou a importância de saber impor limites, sublinhando que esse gesto não deve ser confundido com distância emocional ou falta de afeto. Pelo contrário, a empresária defende que se trata de uma forma de respeito próprio e preservação da paz interior: «Nem toda a gente sabe lidar com limites. Quando uma pessoa se respeita e se posiciona, quem estava habituado a ultrapassar esses limites costuma chamar-lhe “difícil”.Mas a verdade é simples: impor limites não é falta de amor, é amor-próprio. Eu não tenho de mudar para agradar a quem me humilhou, me desrespeitou ou tentou roubar a minha paz. O meu dever é afastar-me de tudo o que não acrescenta luz à minha vida. Não se pode prosperar rodeado de energias negativas. Na minha vida, só há espaço para Deus, para a paz e para pessoas de verdade. 🙏✨»

Veja aqui o desabafo:

A mensagem termina com um apelo direto aos seguidores, incentivando-os a refletir sobre a importância de proteger o seu equilíbrio emocional e a sua serenidade.

A partilha rapidamente gerou uma onda de comentários positivos, com muitos seguidores a identificarem-se com a mensagem de Liliana Aguiar. Entre as reações destacam-se frases como: “És linda”, “Grande Liliana”, “Subscrevo a tua mensagem, parabéns” e “Grande verdade, beijinhos Liliana”.

A publicação acabou por reforçar a ligação da empresária ao seu público, que frequentemente acompanha as suas reflexões sobre crescimento pessoal, espiritualidade e relações humanas.

Liliana Aguiar vive atualmente uma fase de maior estabilidade pessoal no Dubai, ao lado de Francisco Nunes. A mudança para o estrangeiro marcou uma nova etapa na sua vida, mais focada na família, no bem-estar e no desenvolvimento pessoal.