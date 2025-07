«Dizer adeus com o coração apertado»: esta famosa desaba em lágrimas nas redes sociais e a razão é muito forte

Liliana Aguiar emocionou os seguidores com um testemunho íntimo e forte sobre os primeiros passos da sua mudança de vida para o Dubai. Numa publicação sentida, a apresentadora e empresária partilhou um desabafo que tocou o coração de muitos.

“Naquele carro a caminho do aeroporto, chorei como uma criança”, começou por confessar. Era a primeira vez que se separava dos filhos por tanto tempo. “Nunca tinha estado mais de quatro dias longe deles. E, de repente, ia ser um mês e meio.” Com malas cheias de sonhos, mas também de medos, de falhar, de não conseguir, de não ter garantias, Liliana partiu com o coração dividido.

Chegada ao Dubai, enfrentou o desafio de recomeçar do zero. Trouxe os filhos mais tarde, enfrentando a dor de vê-los entrar numa escola sem saberem uma palavra de inglês. “Foi duro. Foi tão duro.” E partilhou ainda um episódio caricato que agora recorda com humor: uma conta inesperadamente alta num restaurante. “Olhámos para o valor e gelámos.” Mas foi a reação do filho que lhe revelou a maturidade da experiência: “Oh mãe, eu pago o meu.”

Apesar das dificuldades, Liliana foi registando cada etapa, como recordou com carinho: “No meio de tudo, há aquele Zoom do Francisco a dizer: ‘Vamos registar isto, um dia vamos querer lembrar.’” As chamadas com os filhos, os sacrifícios diários e a incerteza constante moldaram uma nova mulher, mais forte, mais equilibrada, mais determinada.

“Hoje, depois de tanto caminho, termino com esta foto. No mar. Em cima de uma prancha. Equilibrada. Serena.” Uma imagem simples, mas carregada de significado nas águas do Dubai. Liliana afirma agora, com convicção, que o Dubai é o seu propósito e que tudo o que fez, cada lágrima, cada passo, foi também pelos filhos. “A nossa história está só a começar. E eu vou ficar aqui, por muitos e bons anos, a escrever novos capítulos …com coragem, fé e um sorriso no rosto.”

A publicação foi recebida com uma onda de apoio e carinho pelos seguidores. “Com fé e acreditar no nosso propósito, a magia acontece 🙌🏼✨??🌿”, escreveu uma seguidora. “É preciso muita força e coragem! Um beijinho muito grande no seu coração”, comentou outra. E ainda: “Tudo dá certo 💪 Resiliência pura ❤️”, palavras que comprovam que, nas redes sociais, também se constrói uma corrente de empatia e força.

Liliana Aguiar mostrou-se sincera, humana e inspiradora, provando que, por detrás do ecrã, há histórias reais, feitas de desafios, fé e amor incondicional pelos filhos.