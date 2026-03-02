«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

Liliana Aguiar, empresária e influencer que reside no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, companheira do empresário Francisco Nunes, relatou nas redes sociais a noite de grande apreensão que passou com os filhos, após ataques atribuídos ao Irão. A empresária explicou que, devido às explosões audíveis na cidade, decidiu descer temporariamente para a garagem do prédio onde vive, procurando segurança para a família.

Em vídeo partilhado com familiares, amigos e seguidores, Liliana Aguiar detalhou a experiência. “Realmente houve seis explosões e nós conseguíamos ouvir aqui de casa”, disse, visivelmente cansada. A empresária descreveu ainda o som constante de interceção de mísseis, que ecoou pela cidade e gerou momentos de sobressalto ao longo da madrugada.

Por precaução, a família passou a noite no carro na garagem, transformando o interior da viatura de sete lugares numa espécie de “tenda improvisada”. “Baixámos os bancos lá atrás, fizemos quase uma ‘tenda improvisada’ e os miúdos acharam que era uma festa. Dormiram lá atrás como se fosse uma aventura”, contou Liliana, acrescentando que antes de se retirarem do apartamento reuniram passaportes e bens essenciais, antecipando uma eventual necessidade de evacuação.

O impacto emocional foi significativo: “Estamos cansados, por causa da tensão, de não saber como reagir. A cada barulho que dá, há uma sensação, o coração parece que vai saltar pela boca”, confessou. Apesar do susto, os filhos conseguiram manter a calma: “Houve ali momentos em que se assustaram, mas graças a Deus estão super tranquilos”, partilhou.

Na sua publicação no Instagram, a empresária descreveu todo o processo: preparação do carro, organização dos bens essenciais e vigilância constante durante a noite, salientando a eficácia das forças de defesa dos Emirados na interceção de drones e mísseis. Liliana finalizou a mensagem com uma nota de esperança: “Estamos bem. Estamos juntos. E isso é o que importa. Obrigado a todos pelas mensagens, pela amizade e pelo apoio diário. Sentimos mesmo isso. Que Deus nos proteja a todos”.

Os comentários da comunidade rapidamente se encheram de manifestações de apoio: «Que Deus vos proteja»; «Força, amigos!»; «Um bj grande e protejam-se😢🙌🙏Deus os proteja sempre fiquem bem»; «Que passe rápido e que o sonho prossiga», entre muitos outros.

Esta partilha de Liliana Aguiar evidencia a preocupação de uma mãe em proteger os filhos durante momentos de perigo, ao mesmo tempo que transmite a importância da resiliência e da união familiar em situações de crise.