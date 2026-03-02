«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 36min
«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos - TVI

Revelamos tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Liliana Aguiar, empresária e influencer que reside no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, companheira do empresário Francisco Nunes, relatou nas redes sociais a noite de grande apreensão que passou com os filhos, após ataques atribuídos ao Irão. A empresária explicou que, devido às explosões audíveis na cidade, decidiu descer temporariamente para a garagem do prédio onde vive, procurando segurança para a família.

Em vídeo partilhado com familiares, amigos e seguidores, Liliana Aguiar detalhou a experiência. “Realmente houve seis explosões e nós conseguíamos ouvir aqui de casa”, disse, visivelmente cansada. A empresária descreveu ainda o som constante de interceção de mísseis, que ecoou pela cidade e gerou momentos de sobressalto ao longo da madrugada.

Por precaução, a família passou a noite no carro na garagem, transformando o interior da viatura de sete lugares numa espécie de “tenda improvisada”. “Baixámos os bancos lá atrás, fizemos quase uma ‘tenda improvisada’ e os miúdos acharam que era uma festa. Dormiram lá atrás como se fosse uma aventura”, contou Liliana, acrescentando que antes de se retirarem do apartamento reuniram passaportes e bens essenciais, antecipando uma eventual necessidade de evacuação.

O impacto emocional foi significativo: “Estamos cansados, por causa da tensão, de não saber como reagir. A cada barulho que dá, há uma sensação, o coração parece que vai saltar pela boca”, confessou. Apesar do susto, os filhos conseguiram manter a calma: “Houve ali momentos em que se assustaram, mas graças a Deus estão super tranquilos”, partilhou.

Na sua publicação no Instagram, a empresária descreveu todo o processo: preparação do carro, organização dos bens essenciais e vigilância constante durante a noite, salientando a eficácia das forças de defesa dos Emirados na interceção de drones e mísseis. Liliana finalizou a mensagem com uma nota de esperança: “Estamos bem. Estamos juntos. E isso é o que importa. Obrigado a todos pelas mensagens, pela amizade e pelo apoio diário. Sentimos mesmo isso. Que Deus nos proteja a todos”.

Os comentários da comunidade rapidamente se encheram de manifestações de apoio: «Que Deus vos proteja»; «Força, amigos!»; «Um bj grande e protejam-se😢🙌🙏Deus os proteja sempre fiquem bem»; «Que passe rápido e que o sonho prossiga», entre muitos outros.

Esta partilha de Liliana Aguiar evidencia a preocupação de uma mãe em proteger os filhos durante momentos de perigo, ao mesmo tempo que transmite a importância da resiliência e da união familiar em situações de crise.

Relacionados

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»- Sara confronta Alice e avisa: «Não vou desistir dele»

Amor à Prova
Hoje
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Relação de Alice e Tomás está cada vez mais tóxica

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás quer proibir Alice de trabalhar e faz chantagem com ela

Amor à Prova
ter, 17 fev
4

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
5

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Terra Forte
sex, 27 fev

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
Hoje

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
sáb, 28 fev

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Amor à Prova
sáb, 28 fev

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

Hoje

«Sentia muita tristeza»: Filha de casal famoso sofre bullying, muda de escola e emociona o país

Hoje

«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

Hoje

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Hoje

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Hoje

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã