“Ele disse que o meu namorado é ele”: Apresentadora famosa vive momento insólito em família

A empresária e apresentadora Liliana Aguiar, atualmente a viver no Dubai com o marido Francisco Nunes, recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um momento do seu dia a dia familiar, misturando humor, reflexão e realidade sobre a educação dos filhos.

Num registo descontraído, Liliana contou uma situação vivida em casa que rapidamente gerou identificação entre os seguidores. A empresária revelou que decidiu sair para jantar apenas com o marido, num momento a dois, mas a reação do filho acabou por ser inesperada.

Segundo a própria, o pequeno Santiago não reagiu bem à saída do casal, demonstrando ciúmes e até alguma birra perante a ideia de os pais passarem tempo juntos sem ele: “Ontem decidimos ir jantar só os dois. Um momento de casal, algo simples… mas o Santiago não achou piada nenhuma. 😅 Fez uma birra (que infelizmente não ficou gravada) porque, na cabeça dele, nós já passamos tempo suficiente juntos, somos todos uma família e… ‘não temos nada que namorar’! 😂

E o melhor de tudo: disse que o meu namorado é ele. ❤️ Quem é mãe ou pai provavelmente já passou por esta fase em que os filhos acham que somos ‘deles’ e não querem dividir o nosso amor com ninguém. No caso dos meninos, é aquele famoso ‘complexo de Édipo’ em versão inocente e super divertida.

Confesso que acho estas fases deliciosas e tão especiais. E por aí? Os vossos filhos também já tiveram ciúmes quando quiseram sair a dois? Contem-me nos comentários. 👇💕”

A publicação rapidamente gerou uma onda de comentários entre seguidores que se identificaram com a situação, destacando o lado divertido e natural da parentalidade.

“Que mimo o miúdo”, “Quase todos os sábados é esta conversa cá em casa” e “E há os filhotes que sentem e não demonstram” foram algumas das reações deixadas, refletindo a empatia do público com o momento partilhado.

Mais do que um simples episódio familiar, a partilha de Liliana Aguiar mostra a forma leve e próxima com que aborda a maternidade, combinando humor com reflexões sobre a dinâmica entre pais e filhos.

Recorde a passagem da apresentadora e atriz pelo programa «Goucha»: