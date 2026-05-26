“Há dores que não deixam marcas no corpo”: Famosa Apresentadora faz revelação sensível sobre parentalidade

Liliana Aguiar, atualmente a viver no Dubai com o marido Francisco Nunes, recorreu novamente às redes sociais para partilhar uma reflexão pessoal marcada por temas como amor-próprio, limites pessoais e saúde mental. Ao longo dos últimos tempos, a apresentadora tem utilizado a sua plataforma para abordar questões relacionadas com o bem-estar emocional, reforçando a importância da proteção interior e da distância de ambientes que considera emocionalmente tóxicos.

Na mais recente publicação, Liliana Aguiar decidiu centrar a sua mensagem numa reflexão profunda sobre a infância e o impacto das dinâmicas familiares no desenvolvimento emocional das crianças, deixando um alerta sobre situações de conflito parental e violência psicológica no crescimento.

A apresentadora começou por escrever: “Há dores que não deixam marcas no corpo… mas deixam marcas para a vida inteira na mente de uma criança.”

Ao longo do texto, Liliana descreve situações que considera particularmente preocupantes, referindo-se a casos em que, segundo a sua visão, crianças são colocadas no meio de conflitos entre os pais. “Hoje fiz um filme sobre um tema que me choca profundamente: mães que usam os próprios filhos como arma para atingir o pai”, afirmou.

A comunicadora prosseguiu, referindo comportamentos que associa a esse tipo de dinâmica familiar: “Mães que proíbem chamadas, afastam, manipulam, inventam histórias, criam medo e colocam as crianças no meio de guerras emocionais que elas nunca deveriam carregar.”

Liliana Aguiar sublinhou ainda o impacto que estas situações podem ter no desenvolvimento emocional das crianças, defendendo que muitas vezes as consequências são profundas e duradouras. “Muitas vezes acham que estão a castigar o ex-companheiro… mas quem acaba verdadeiramente destruído são os filhos”, escreveu.

A apresentadora destacou também a ideia de que uma criança não deve ser colocada perante escolhas entre os pais, reforçando a importância de um ambiente equilibrado e emocionalmente saudável durante a infância: “Porque uma criança não nasceu para escolher lados. Não nasceu para viver violência psicológica, chantagem emocional ou crescer a acreditar que amar o pai é uma traição à mãe.”

Na mesma reflexão, Liliana Aguiar abordou ainda o impacto a longo prazo destas experiências no desenvolvimento adulto, referindo consequências emocionais como traumas e inseguranças. “E depois perguntam-se porque existem adultos cheios de traumas, inseguranças, medo de amar, revolta e vazio emocional”, escreveu.

A apresentadora reforçou ainda a ideia de que a infância é determinante na construção emocional de cada pessoa: “A infância constrói tudo. E quando a própria mãe, que devia proteger, usa a dor como ferramenta de vingança, as consequências ficam para sempre.”

Liliana Aguiar deixou ainda um apelo claro à importância da estabilidade emocional das crianças após uma separação, defendendo que o bem-estar dos filhos deve estar sempre acima dos conflitos entre os pais. “Nenhuma separação deveria ser maior do que a saúde emocional de um filho. Uma criança precisa de paz, equilíbrio, amor e liberdade para amar os dois lados sem culpa.”

No final da publicação, a apresentadora convidou os seguidores a refletirem e a partilharem as suas opiniões sobre o tema, sublinhando a sua relevância. “Se tu já viste alguma situação destas… Se conheces alguém que faça isto… Ou se até já viveste algo parecido… comenta. Quero mesmo saber a tua opinião sobre este assunto tão pesado e tão real.”

A partilha gerou várias reações positivas entre os seguidores, com muitos a concordarem com a mensagem deixada. Comentários como “100% de acordo … um grande beijinho”, “Liliana faço das tuas palavras as minhas” e “Palavras assertivas” mostram o apoio do público à reflexão partilhada pela apresentadora.