Apresentadora famosa lança alerta sobre a educação dos filhos: «Serão bons maridos, pais e cidadãos íntegros»

A empresária e apresentadora Liliana Aguiar, atualmente a viver no Dubai com o marido Francisco Nunes, recorreu recentemente às redes sociais para partilhar uma reflexão pessoal profundamente centrada na maternidade, no amor e na educação dos filhos. Num registo íntimo e descontraído, a comunicadora acompanhou as suas palavras com fotografias suas e dos filhos, numa mensagem que rapidamente gerou impacto entre os seguidores.

No texto partilhado, Liliana Aguiar deixou uma reflexão sobre o papel da educação e dos valores na formação dos filhos, sublinhando a importância do exemplo diário dentro de casa. A empresária destacou que o verdadeiro legado não está nos bens materiais, mas sim na forma como os pais moldam o caráter das crianças através do amor, da verdade e do respeito:

«Entre a menina que fui e a mulher que me tornei, percebi que o verdadeiro legado que deixamos aos nossos filhos não se mede em bens materiais.O que realmente importa é a certeza de que estamos a formar homens de caráter, que um dia serão bons maridos, bons pais e seres humanos íntegros. Mais importante do que aquilo que lhes deixamos é o exemplo que lhes damos todos os dias: amor, verdade, respeito e união. Porque são os sentimentos que vivem dentro de casa que moldam a forma como eles irão amar, cuidar e construir as suas próprias famílias.

Se os nossos filhos crescerem num lar onde existe amor genuíno, honestidade e valores sólidos, terão sempre uma base forte para fazer escolhas conscientes e para não se deixarem manipular por quem não vive na verdade. Num mundo onde tantas vezes prevalecem a mentira e a dissimulação, o meu compromisso é continuar a ensinar os meus filhos a viver com integridade, empatia e respeito pelo próximo.

No final, o maior legado que uma mãe pode deixar é a certeza de que os seus filhos saberão amar de forma saudável, construir relações verdadeiras e transmitir aos seus próprios filhos os mesmos valores que receberam. ❤️»

Nesta partilha, a empresária reforça a ideia de que a educação emocional e os valores familiares são a base fundamental para o futuro dos filhos, sublinhando a importância da coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se pratica no dia a dia.

Recorde-se que Liliana Aguiar é mãe de três filhos, todos rapazes, fruto de três relações diferentes. O filho mais velho, Miguel Ângelo, nasceu em 2008 e é fruto da relação com o ex-basquetebolista do Benfica, António Miguel Tavares. O segundo filho, Salvador, nasceu em janeiro de 2017, da relação com o ator e médico José Carlos Pereira. Já o filho mais novo, Santiago, nasceu em dezembro de 2018 e é fruto do atual casamento com o mental coach Francisco Nunes.

Ao longo do tempo, Liliana Aguiar tem partilhado várias reflexões sobre maternidade, educação e crescimento pessoal, assumindo-se como uma voz ativa na defesa de valores familiares e da importância da construção de relações baseadas na verdade, no respeito e na empatia.

Reveja aqui uma das entrevistas mais profundas da empresária: