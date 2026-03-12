Cara bem famosa fica furiosa com críticas e atira: «Vão lavar a loiça»

O casal Liliana Aguiar e Francisco Nunes voltou a estar nos holofotes após uma decisão recente que gerou grande debate nas redes sociais. Ao mudarem-se do Dubai com os dois filhos, surgiram críticas de que teriam abandonado o gato da família, algo que rapidamente se tornou notícia e motivou reações entre seguidores e internautas.

Recentemente, Francisco Nunes recorreu ao seu Instagram para esclarecer parte da situação, explicando que, ao lado de Liliana, o casal decidiu sair do Dubai, mas que o gato da família permaneceu no local. Este detalhe, apesar de justificado pela logística da viagem, gerou uma onda de polémica e especulação.

Liliana Aguiar também se pronunciou nas redes sociais, explicando com emoção a decisão: "Deixei no Dubai a minha nanny, que tanto adoro, e o meu gato, que tanto amo. Já habituados a estar ausentes da nossa família quando vamos trabalhar ou de férias. Mas custa sempre."

Apesar da tentativa de clarificar a situação, a influenciadora voltou a reagir a críticas mais duras com um vídeo que acentuou ainda mais a polémica. No vídeo, Liliana explicou a situação de forma direta e descontraída, criticando aqueles que a acusaram de abandonar o animal:

"Olá lá então quero só mostrar aqui este ambiente, em que está o tudo a gritar quem é que vai ganhar, Portugal, Noruega, esta é a nossa guerra, saber quem é que vai ganhar esta competição de volley, nós estamos a divertir-nos imenso e eu passei aqui para mandar um beijinho enorme para todas as pessoas que estão preocupadas connosco, que nos defendem desses palhaços, e dessas palhaças, que escrevem sobre abandonar animais, coitados realmente são pessoas que não me conhecem ou melhor não têm nada para escrever, utilizam a Liliana Aguiar para falar, está tudo certo mas olha vão lavar a loiça, passar a ferro porque eu neste momento não tenho tempo para isso OK?"

Ora veja:

A publicação provocou reações mistas, com seguidores divididos entre compreensão e crítica, destacando-se a forma firme com que Liliana abordou os comentários e a polémica gerada em torno do seu animal de estimação.

Este episódio sublinha a intensa atenção mediática sobre figuras públicas em situações pessoais e como pequenas decisões do quotidiano, como a logística de um animal de estimação durante uma mudança, podem rapidamente transformar-se em polémica nas redes sociais.