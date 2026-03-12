Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Cara bem famosa fica furiosa com críticas e atira: «Vão lavar a loiça»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 0min
Cara bem famosa fica furiosa com críticas e atira: «Vão lavar a loiça» - TVI

Reage a acusações em força.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O casal Liliana Aguiar e Francisco Nunes voltou a estar nos holofotes após uma decisão recente que gerou grande debate nas redes sociais. Ao mudarem-se do Dubai com os dois filhos, surgiram críticas de que teriam abandonado o gato da família, algo que rapidamente se tornou notícia e motivou reações entre seguidores e internautas.

Recentemente, Francisco Nunes recorreu ao seu Instagram para esclarecer parte da situação, explicando que, ao lado de Liliana, o casal decidiu sair do Dubai, mas que o gato da família permaneceu no local. Este detalhe, apesar de justificado pela logística da viagem, gerou uma onda de polémica e especulação.

Liliana Aguiar também se pronunciou nas redes sociais, explicando com emoção a decisão: "Deixei no Dubai a minha nanny, que tanto adoro, e o meu gato, que tanto amo. Já habituados a estar ausentes da nossa família quando vamos trabalhar ou de férias. Mas custa sempre."

Apesar da tentativa de clarificar a situação, a influenciadora voltou a reagir a críticas mais duras com um vídeo que acentuou ainda mais a polémica. No vídeo, Liliana explicou a situação de forma direta e descontraída, criticando aqueles que a acusaram de abandonar o animal:

"Olá lá então quero só mostrar aqui este ambiente, em que está o tudo a gritar quem é que vai ganhar, Portugal, Noruega, esta é a nossa guerra, saber quem é que vai ganhar esta competição de volley, nós estamos a divertir-nos imenso e eu passei aqui para mandar um beijinho enorme para todas as pessoas que estão preocupadas connosco, que nos defendem desses palhaços, e dessas palhaças, que escrevem sobre abandonar animais, coitados realmente são pessoas que não me conhecem ou melhor não têm nada para escrever, utilizam a Liliana Aguiar para falar, está tudo certo mas olha vão lavar a loiça, passar a ferro porque eu neste momento não tenho tempo para isso OK?"

Ora veja: 

A publicação provocou reações mistas, com seguidores divididos entre compreensão e crítica, destacando-se a forma firme com que Liliana abordou os comentários e a polémica gerada em torno do seu animal de estimação.

Este episódio sublinha a intensa atenção mediática sobre figuras públicas em situações pessoais e como pequenas decisões do quotidiano, como a logística de um animal de estimação durante uma mudança, podem rapidamente transformar-se em polémica nas redes sociais.

Relacionados

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho está de luto: «Até sempre»

Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

Mais Vistos

José Raposo está de luto: «Um homem bom»

Ontem
1

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

21 jul 2025
2

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Amor à Prova
Ontem
3

Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Amor à Prova
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

Terra Forte
25 dez 2025
5

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge pela vida enquanto Marcus a persegue armado

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Terra Forte
Hoje

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

A Protegida
Ontem

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

Ontem

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Foi uma das maiores estrelas de mca, tornou-se hospedeira e voltou à representação

Hoje

Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores

Hoje

«Foi dizer “sim” à alegria» : Aurea surpreende fãs com anúncio especial

Hoje

«Fizemos tudo por ti»: Ator e modelo famoso despede-se do seu melhor amigo

Hoje

«Estou de rastos»: Diogo Amaral revela momento difícil após dias de grande tensão

Amor à Prova
Hoje

Cara bem famosa fica furiosa com críticas e atira: «Vão lavar a loiça»

Hoje
Mais Fora do Ecrã