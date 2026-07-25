Aos 45 anos, atriz prova que a beleza não tem idade: “Que mulherão, és linda demais”

Liliana Santos continua a conquistar o público português com a sua elegância e a mais recente publicação da atriz voltou a provar porquê. Aos 45 anos, a antiga estrela da ficção nacional partilhou vários momentos do verão nas redes sociais e deixou os seguidores rendidos à sua boa forma física.

Na publicação, acompanhada da legenda “verão a saber a verão ❤️”, a atriz surge a aproveitar dias de descanso junto ao mar. Entre mergulhos, passeios na praia e momentos de descontração, Liliana Santos aparece de biquíni vermelho, mas também a desfrutar de alguns dos prazeres típicos da estação, como uma bola de Berlim e um prato de amêijoas.

As imagens rapidamente reuniram centenas de comentários e muitos seguidores destacaram não só a elegância da atriz, mas também a forma física que mantém. Entre as várias mensagens deixadas na caixa de comentários, podem ler-se elogios como “Maravilhosa linda Liliana. Goze bem o Verão ❤️. Areia e mar” ou “Que mulherão, és linda demais princesa”.

Conhecida do grande público desde os primeiros anos dos anos 2000, Liliana Santos construiu uma carreira sólida na televisão portuguesa. Ao longo dos anos participou em vários projetos de sucesso e tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da ficção nacional, como «Ninguém como Tu», «Espírito Indomável» e o regresso em «Quero é Viver» em 2022 como Estrela.

Mas Liliana Santos não se ficou apenas pela representação. Ao longo da última década, reinventou‑se como apresentadora, modelo e embaixadora de causas, lançando o livro “Em Forma Todo o Ano” em 2016 com planos de treino e alimentação, e com a participação em «Dança com as Estrelas», em 2024.



Hoje, continua a inspirar muitos seguidores através das partilhas sobre bem-estar, equilíbrio e estilo de vida. E, a julgar pelas reações à sua mais recente publicação, continua a ser uma das mulheres mais admiradas do panorama nacional, provando que a confiança e a autenticidade não têm idade.