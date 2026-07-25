Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Aos 45 anos, atriz prova que a beleza não tem idade: “Que mulherão, és linda demais”

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 46min
Aos 45 anos, atriz prova que a beleza não tem idade: “Que mulherão, és linda demais” - TVI

A modelo partilhou momentos de férias à beira-mar e voltou a impressionar os seguidores, que não pouparam elogios à sua forma física e elegância.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Liliana Santos continua a conquistar o público português com a sua elegância e a mais recente publicação da atriz voltou a provar porquê. Aos 45 anos, a antiga estrela da ficção nacional partilhou vários momentos do verão nas redes sociais e deixou os seguidores rendidos à sua boa forma física.

Na publicação, acompanhada da legenda “verão a saber a verão ❤️”, a atriz surge a aproveitar dias de descanso junto ao mar. Entre mergulhos, passeios na praia e momentos de descontração, Liliana Santos aparece de biquíni vermelho, mas também a desfrutar de alguns dos prazeres típicos da estação, como uma bola de Berlim e um prato de amêijoas.

As imagens rapidamente reuniram centenas de comentários e muitos seguidores destacaram não só a elegância da atriz, mas também a forma física que mantém. Entre as várias mensagens deixadas na caixa de comentários, podem ler-se elogios como “Maravilhosa linda Liliana. Goze bem o Verão ❤️. Areia e mar” ou “Que mulherão, és linda demais princesa”.

Conhecida do grande público desde os primeiros anos dos anos 2000, Liliana Santos construiu uma carreira sólida na televisão portuguesa. Ao longo dos anos participou em vários projetos de sucesso e tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da ficção nacional, como «Ninguém como Tu»«Espírito Indomável» e o regresso em «Quero é Viver» em 2022 como Estrela.

Mas Liliana Santos não se ficou apenas pela representação. Ao longo da última década, reinventou‑se como apresentadora, modelo e embaixadora de causas, lançando o livro “Em Forma Todo o Ano” em 2016 com planos de treino e alimentação, e com a participação em «Dança com as Estrelas», em 2024.
 

Hoje, continua a inspirar muitos seguidores através das partilhas sobre bem-estar, equilíbrio e estilo de vida. E, a julgar pelas reações à sua mais recente publicação, continua a ser uma das mulheres mais admiradas do panorama nacional, provando que a confiança e a autenticidade não têm idade.

 

Relacionados

Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»

Em biquíni e com muita cor: o novo look de Liliana Santos é pura inspiração para as férias

Liliana Santos faz desabafo: «Temos de ser fortes e resilientes»

Inédito! Liliana Santos surpreende com companhia especial durante sessão fotográfica

Transformação de Liliana Santos: novo look faz sucesso na internet

De férias em destino de sonho, Liliana Santos arranca suspiros: «Arrasou de vez»

Mais Vistos

Morreu aos 69 anos ator que marcou uma geração na televisão e no cinema

Ontem
1

Após ter casado com um homem, atriz apaixonou-se por uma mulher e agora está à espera do primeiro filho

qui, 23 jul
2

Aos 45 anos, atriz prova que a beleza não tem idade: “Que mulherão, és linda demais”

Hoje
3

Vem aí em «A Madrasta»: Beatriz aproxima-se de Ricardo e Diana faz descoberta preocupante

A Madrasta
qui, 23 jul
4

Aos 74 anos, Helena Isabel deslumbra com look de verão e recebe uma chuva de elogios: «Estonteante»

qua, 22 jul
5

Vem aí em «Terra Forte»: José acredita que António perdeu Flor para sempre

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta»: Simão não consegue esconder o que sente por Diana

A Madrasta
Ontem

Morreu aos 69 anos ator que marcou uma geração na televisão e no cinema

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Hospital enche-se de pessoas para salvar Dudu

Terra Forte
Ontem

Finalmente aconteceu o que Inês Aires Pereira tanto desejava. Vários famosos já reagiram

qui, 23 jul

«Passei uma grande vergonha em televisão»: Ana Guiomar não esquece o que aconteceu em direto

qua, 22 jul

Exclusivo «A Madrasta»: Pedro não resiste a Diana

A Madrasta
Ontem
FORA DO ECRÃ

Aos 45 anos, atriz prova que a beleza não tem idade: “Que mulherão, és linda demais”

Hoje

Após conquistar redes sociais, Matilde Breyner prepara-se para um novo desafio: «Nervos!»

Ontem

Morreu aos 69 anos ator que marcou uma geração na televisão e no cinema

Ontem

Finalmente aconteceu o que Inês Aires Pereira tanto desejava. Vários famosos já reagiram

qui, 23 jul

“Já não aguento com tanta notícia má. Deus, faz uma pausa…”: o desabafo de famoso português após a morte de Luís Represas

qui, 23 jul

Após ter casado com um homem, atriz apaixonou-se por uma mulher e agora está à espera do primeiro filho

qui, 23 jul
Mais Fora do Ecrã