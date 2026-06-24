Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»

Liliana Santos encantou os seguidores ao partilhar uma mensagem muito especial dedicada à sua cadelinha Lua. A atriz recorreu ao Instagram para assinalar uma data importante e aproveitou para declarar todo o amor que sente pela sua fiel companheira de quatro patas.

Na publicação, Liliana Santos partilhou várias fotografias de Lua e deixou uma mensagem carregada de carinho para celebrar o quinto aniversário da cadelinha.

«O formato é pequeno mas é um amor que não cabe dentro do meu peito. A minha @solthesunshine está de parabéns! 5 anos de muito amor, muito companheirismo e muita ternura! Amo a muito! Parabéns à solicas!», escreveu a atriz.

A partilha rapidamente conquistou os fãs, que não pouparam elogios à ternura da mensagem e à cumplicidade entre Liliana Santos e a sua companheira de estimação.

Entre as várias reações, muitos seguidores destacaram o amor incondicional que os animais oferecem. «Sei o que é. Amor incondicional», comentou uma fã. Outro seguidor escreveu: «Melhor lindíssima com um cão ao seu nível de beleza. Que família bonita».

Conhecida por partilhar alguns momentos do seu dia a dia nas redes sociais, Liliana Santos mostra frequentemente o carinho especial que tem pelos animais, sendo Lua uma presença constante nas suas publicações.

A mensagem voltou a demonstrar a forte ligação entre a atriz e a sua cadelinha, numa celebração que emocionou os seguidores e gerou inúmeras mensagens de parabéns para Lua.

Recorde uma das grandes entrevistas de Liliana Santos: