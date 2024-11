Esta é a mala de Liliana Santos que combina na perfeição com o espírito das festividades natalícias

No passado dia 12 de novembro, Liliana Santos deu início à temporada festiva ao partilhar no Instagram várias imagens de um dos seus primeiros jantares de Natal deste ano. Com a aproximação do Natal, os tradicionais encontros e jantares de celebração já começam a preencher as agendas, e para muitos, como a atriz, é já em novembro que se inicia a distribuição destes momentos de convívio.

Na publicação, Liliana mostrou várias fotos onde se destacam o ambiente acolhedor do restaurante escolhido, alguns dos pratos servidos e, claro, a presença de amigos próximos que fizeram parte da celebração.

Contudo, um detalhe nas fotografias chamou especial atenção dos seguidores: a elegante mala rosa usada por Liliana Santos. Acessório de destaque no visual da atriz, a mala combinou na perfeição com o espírito festivo do jantar e acrescentou um toque de sofisticação ao conjunto.

A peça é assinada pela prestigiada marca italiana Elisabetta Franchi , conhecida pelo seu estilo sofisticado e moderno.

Foi num tom descontraído e de interação com os seguidores, que a atriz lançou a pergunta: «Quantos jantares de Natal já têm marcados?!? Quero saber!». Liliana revelou ainda que o seu primeiro jantar natalício teve lugar na semana passada, afirmando com entusiasmo: «E que bem que começaram os festejos!».

Veja a partilha, aqui:

Veja também: