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Tem 46 anos, é uma das mulheres mais sensuais da atualidade e está de regresso à televisão

  • Há 1h e 39min
Tem 46 anos, é uma das mulheres mais sensuais da atualidade e está de regresso à televisão - TVI

Aos 46 anos, Liliana Santos está mais deslumbrante do que nunca e o último vídeo é de cortar a respiração

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Nos anos 2000, roubou todas as atenções e conquistou o público português com a sua beleza, elegância e talento. Hoje, aos 46 anos, Liliana Santos continua a provar que a beleza não tem idade e acaba de regressar à televisão.

Atriz e modelo, Liliana Santos tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da ficção nacional. A sua estreia de maior impacto aconteceu em 2003, quando integrou o elenco inicial de «Morangos com Açúcar», na TVI.

A partir daí, a atriz foi conquistando o seu espaço e participou em algumas das produções de maior sucesso da estação de Queluz de Baixo, como «Ninguém como Tu» e «Espírito Indomável».

Mais recentemente, em 2022, Liliana Santos voltou à ficção da TVI para integrar o elenco de «Quero é Viver», onde deu vida à personagem Estrela.

Agora, aos 46 anos, regressou de novo à televisão na novela Coração de Mãe, que estreou esta segunda-feira, dia 7 de setembro. E se há algo que parece não ter mudado ao longo dos anos é a elegância e a beleza que sempre fizeram de Liliana Santos uma das mulheres mais admiradas do público português.

Nas redes sociais, a atriz continua a partilhar vários momentos do seu dia a dia e a surpreender os seguidores. O mais recente vídeo, em particular, não deixa ninguém indiferente e volta a mostrar a excelente forma física de Liliana Santos.

Mais de duas décadas depois de se ter tornado conhecida do grande público, Liliana Santos continua a ser uma presença incontornável e uma prova de que o tempo pode passar, mas a beleza, o talento e o carisma continuam bem presentes.

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