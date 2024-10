Transformação de Liliana Santos: novo look faz sucesso na internet

Esta segunda-feira, 28 de outubro de 2024, Liliana Santos partilhou com os seus seguidores que foi submetida a uma mudança de visual.

A atriz retocou a cor e hidratou o cabelo: «O outono chegou e com ele chega também a hora de tratar do meu cabelo. Hidratações após o verão são necessárias e claro, dar um retoque na minha balayage para continuar a sentir o verão. Quem gosta desta cor ponha o braço no ar!».

Os seguidores ficaram rendidos a esta transformação: «Lindíssima como sempre», «Adoro», «Cabelo muito bonito», «Espetacular adoro».