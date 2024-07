Liliana Santos sobre dia e alguém especial: «Juntas somos mais felizes»

Foi na segunda-feira, 24 de julho de 2024, que Liliana Santos celebrou um dia muito especial: o aniversário da sua cadelinha, Sol.

A sua amiga de quatro patas completou três anos de vida e teve direito a festejos e bolo de aniversário.

«Há 3 anos nasceu este presente maravilhoso cheio de vida e alegria. Juntas somos mais felizes! A minha @solthesunshine está de parabéns e hoje celebramos o seu aniversário», escreveu a atriz.

De relembrar que o último projeto de ficção de Liliana Santos foi em «Quero é Viver», dando vida a Estrela, uma mulher que se apaixonava por homens mais velhos, que acabariam sempre por falecer.

Depois disso, foi concorrente no «Dança com as Estrelas»: