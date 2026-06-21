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Em biquíni e com muita cor: o novo look de Liliana Santos é pura inspiração para as férias

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 24min
Em biquíni e com muita cor: o novo look de Liliana Santos é pura inspiração para as férias - TVI

Liliana Santos voltou a encantar os seguidores com um novo reels no Instagram, onde surge com um look fresco, colorido e descontraído, perfeito para os dias de praia e para as férias de verão.

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Liliana Santos já está em modo verão. A atriz da TVI recorreu ao Instagram para partilhar um novo reels que rapidamente chamou a atenção dos seguidores, não só pelo visual escolhido, mas também pela excelente forma física que exibe.

No vídeo, a atriz surge com um biquíni de padrão roxo, conjugado com uma saia do mesmo estampado, uma blusa branca e uns óculos de sol, completando o look com uma maquilhagem leve e luminosa. O resultado é um look descontraído, mas cheio de estilo, ideal para os dias quentes, para a praia e para as férias.

A publicação transmite uma energia leve e divertida, ao mesmo tempo que antecipa a chegada das temperaturas mais elevadas. Na legenda, Liliana Santos escreveu: «Dizem que as temperaturas vão subir. Let's get ready!!!»

A partilha não tardou a conquistar os seguidores, que se mostraram rendidos ao visual da atriz e à sua boa forma física, deixando vários elogios nos comentários e assumindo que já estão a sonhar com o verão.

Veja o reels aqui:

Veja também:

Recorde que Liliana entrou na novela «Quero É Viver» da TVI, em que deu vida a Estrela:

 

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