Nos anos 2000, roubava todas as atenções. Agora, com 45 anos, é a prova que a beleza não tem idade

Nos anos 2000, a atriz e modelo Liliana Santos conquistou o público português com o seu talento e elegância. A sua estreia de maior impacto aconteceu em «Morangos com Açúcar na TVI», onde integrou o elenco inicial em 2003. Desde então, tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da ficção da TVI, participando em produções de sucesso como «Ninguém como Tu», «Espírito Indomável» e o regresso em «Quero é Viver» em 2022 como Estrela.

Mas Liliana Santos não se ficou apenas pela representação. Ao longo da última década, reinventou‑se como apresentadora, modelo e embaixadora de causas, lançando o livro “Em Forma Todo o Ano” em 2016 com planos de treino e alimentação, e com a participação em «Dança com as Estrelas», em 2024. A apresentadora partilha frequentemente nas redes sociais mensagens de motivação, fitness e empoderamento, sendo seguida por centenas de milhares de fãs. A nível pessoal, mãe da pequena Sol, vive uma fase feliz e solteira após relacionamentos mediáticos.

Quase duas décadas depois da fama nos anos 2000, Liliana Santos continua a encantar o público, não apenas pela beleza que marcou uma geração, mas pela maturidade, autenticidade e força com que encara a vida.

Recorde a entrevista de Liliana no programa «Goucha» onde falou sobre como mantém a boa forma física: