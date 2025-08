Este aparelho 3 em 1 custa menos de 25 euros e limpa vidros sem deixar marcas

Este artigo pode conter links afiliados*

Entre todas as tarefas domésticas, há uma que parece provocar unanimidade: ninguém gosta de limpar vidros. É demorado, exige paciência e, na maioria das vezes, o resultado não fica impecável. Nos últimos anos, no entanto, surgiram aparelhos pensados para tornar esta função menos cansativa — como o Cecotec Conga Rockstar 3700 Glass, um aspirador de vidros com três funções integradas que está à venda por menos de 25 euros.

Este modelo compacto pulveriza, limpa e aspira, sendo especialmente útil para pequenas limpezas, como as janelas da sala, os espelhos da casa de banho ou divisórias de chuveiro. Tem uma autonomia de 30 minutos e foi desenhado a pensar em ambientes domésticos. A capacidade do depósito é de 220 ml, suficiente para abranger até 75 m² com uma só carga. Vários utilizadores referem que o aparelho “cumpre eficazmente aquilo que promete”.

Outro ponto a destacar é a tecnologia que evita o escorrimento de água, deixando os vidros secos, limpos e sem marcas. Mesmo em ambientes húmidos, os resultados mantêm-se consistentes. O equipamento é leve e ergonómico, podendo ser utilizado com apenas uma mão e guardado facilmente num armário pequeno. “Adquiri o equipamento em dezembro de 2020. Ainda hoje funciona como no primeiro dia”, diz um utilizador nas avaliações da Amazon.

Apesar de ter sido desenvolvido para o vidro, pode ser usado também em superfícies lisas como azulejos ou portas de duche. De acordo com vários testemunhos, trata-se de uma solução prática para limpezas rápidas no dia a dia, especialmente em espaços pequenos. Com um preço acessível e formato discreto, este aparelho tem conquistado cada vez mais utilizadores que procuram simplificar as rotinas domésticas — sem sacrificar resultados.

