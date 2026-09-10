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Coração de mãe

Coração de Mãe: Linda e João esquecem os problemas e entregam-se à paixão pela primeira vez. As imagens

  • Há 1h e 30min
Coração de Mãe: Linda e João esquecem os problemas e entregam-se à paixão pela primeira vez. As imagens - TVI

Depois da tempestade, o amor fala mais alto na novela «Coração de Mãe»: Linda e João vivem momento de intimidade

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Linda e João vivem uma bonita história de amor na novela Coração de Mãe. Os dois estão apaixonados e prontos para construir uma vida a dois, mas terão de enfrentar vários contratempos, sobretudo devido à interferência de Bento (Paulo Rocha).

Mas, em breve, o amor vai falar mais alto e Linda e João terão finalmente um momento de intimidade, a sós.

Veja as imagens deste momento romântivo e leia, de seguida, a descrição das cenas da novela Coração de Mãe:

Linda (Joana Solnado) e João (Diogo Morgado) chegam à herdade, encantam-se com o ambiente romântico e aproveitam finalmente um momento a dois. Antes de se desligarem do mundo, decidem partilhar tudo o que têm guardado.

Linda confronta João por ter ido falar com Bento, mas João explica que a sua desconfiança é dirigida a ele e não a ela. Linda compreende a preocupação, agradece a proteção e reforça que nada nem ninguém irá abalar a relação dos dois.

Os dois brindam ao amor e ao futuro juntos. Linda e João dançam, deixam-se envolver pelo momento e aproximam-se cada vez mais.

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Entre beijos e gestos cúmplices, Linda e João entregam-se totalmente um ao outro, vivendo finalmente um momento de intimidade e tranquilidade, longe dos problemas.

 

 

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