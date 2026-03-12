Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
«Lisbon Noir», a série que junta Pêpê Rapazote e Paulo Pires, estreia em breve

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 57min
«Lisbon Noir», a série que junta Pêpê Rapazote e Paulo Pires, estreia em breve - TVI

A série promete conquistar os fãs do género policial com uma narrativa intensa e cheia de reviravoltas.

“Lisbon Noir” é mais uma das grandes apostas da ficção da TVI que irá estrear em breve. Com autoria e realização de Artur Ribeiro, a série promete conquistar os fãs do género policial com uma narrativa intensa e cheia de reviravoltas.

Inspirada na lenda do “Assassino do Aqueduto”, Diogo Alves, figura infame do século XIX, a história mistura crime, mistério e investigação num thriller psicológico envolvente, trazendo uma abordagem sombria e sofisticada à ficção nacional.

Produzida pela See My Dreams, a série conta com um elenco de peso, que inclui nomes como Beatriz Godinho, Cleo Diára, Luís Filipe Eusébio, Mina El Hammani, Paulo Pires, Pêpê Rapazote e Teresa Tavares.

Com uma produção de elevada qualidade e um enredo repleto de suspense, “Lisbon Noir” promete elevar o género policial nacional a novos patamares e prender o público do primeiro ao último episódio.

Curioso? Veja o vídeo onde revelamos, em exclusivo, as primeiras imagens desta aguardada estreia.

