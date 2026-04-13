A série «Lisbon Noir» estreia hoje, 13 de abril

“Lisbon Noir” estreia esta segunda-feira, dia 13 de abril, na TVI e na Prime Video, marcando uma das grandes apostas da temporada no género policial.

Esta série promete envolver o público com um thriller intenso, repleto de mistério, suspense e reviravoltas. Com autoria e realização de Artur Ribeiro, “Lisbon Noir” apresenta-se como um projeto ambicioso, pensado para conquistar os fãs de histórias sombrias e cheias de tensão.

O evento de apresentação à imprensa decorreu ontem, dia 07 de abril, reunindo o elenco e representantes da TVI, Prime Video e See My Dreams. Durante a sessão, os convidados tiveram acesso exclusivo a um primeiro trailer da série, bem como à apresentação de um dos temas da trama, interpretado ao vivo.

Não perca a estreia!